الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 2.. خيرت الشاطر: الجزيرة تسعى لتأجيج الفوضى الخلاقة

خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

تفاعل واسع للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3»، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وشهدت الحلقة الثانية من «الاختيار 3» الذي يعرض على قناة «أون إي»،  تصريح خطير بفيديو مسجل للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، بأن قناة «الجزيرة» تنفذ مخططا للفوضى الخلاقة في مصر، وذلك خلال اجتماع مع المرشد العام للإخوان محمد بديع، والمعزول محمد مرسي.

كما شهدت لقاء بين الشاطر والمشير عبدالفتاح السيسي، حيث طلب «الشاطر» بأن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة والجماعة الإخوانية، فرد عليه «السيسي» بطريقة أشبه بالاعتراض، بحضور اللواء عباس كامل.

وظهر خلال أحداث الحلقة «طلب غريب» من خيرت الشاطر بإلحاق عناصر الجماعة الإخوانية في القوات المسلحة، فكان رد السيسي وقتها بأن وجه كلام لعباس كامل قائلا: هو الغذاء جاهز ولا لسه، بدون أن يرد على «الشاطر»، ثم أدار وجهه للشاطر، وقال له إنه اعتاد تناول الغذاء من أبنائه من الضباط.

مسلسل «الاختيار 3»

يرصد مسلسل «الاختيار3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

خيرت الشاطر القوات المسلحة عبدالفتاح السيسي محمد مرسي مسلسل الاختيار كريم عبدالعزيز الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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