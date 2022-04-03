الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

جريدة الدستور

تفاعل كبير حظيت به الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن. 
وأذيعت  الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، على قناة ON، ومنصة WATCH IT.

وبدأت الحلقة الثانية بلقاء بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي عقب حلف اليمين وزيرا للدفاع، بالمشير محمد حسين طنطاوي، ودارت بينهما مناقشة حول رغبة السيسي في الاستقالة في حال غضبه من القرار، لكن المشير نصحه بالاستمرار وتولي مهام منصبه.

كما شهدت الحلقة الثانية من الاختيار 3 ظهور الفنان جمال سليمان بشخصية اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية، وحديث بينه وبين السيسي حول الجيش المصري وكيفية رفع معنويات الجنود. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ ميعاد الاختيار ٣ ميعاد مسلسل الاختيار ٣ القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 موعد عرض مسلسل الاختيار الاختيار ٣ مسلسل الاختيار ٣

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