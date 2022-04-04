الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يداهم عددًا من الأوكار الإجرامية بـ«بحيرة المنزلة» و«السحر والجمال»

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية).

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 231 متهما، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط 146 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصرا إجراميا.

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