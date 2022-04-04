الأمن يداهم عددًا من الأوكار الإجرامية بـ«بحيرة المنزلة» و«السحر والجمال»

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية).

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 231 متهما، وبحوزتهم (135 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط 146 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصرا إجراميا.