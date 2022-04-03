أغاني رمضان القديمة تعرف على أبرزها

أغنية «مرحب شهر الصوم» من أهم أغاني رمضان التي تشعر الإنسان بأجواء الشهر الكريم، وهي كلمات محمد علي أحمد، وغناء وتلحين عبد العزيز محمود، ويعد أبرز كوبليه في كلمات الأغنية: "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك، جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان".



أغاني رمضان.. والله بعودة يا رمضان

من ضمن الأغاني المميزة القديمة، والخاصة بالشهر الكريم، هي أغنية "والله بعودة يا رمضان" ضمن قائمة الأغاني المفضلة التي يمكن الاستماع إليها في رمضان، فهي من تأليف عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة، وغناء محمد قنديل، وتتمثل أبرز كلماتها في: "رمضان رمضان .. والله بعودة يا رمضان.. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن.. من طلعة هلالك غمرنا جلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان".



أغاني رمضان.. رمضان جانا



كلمات الأغنية كتبها حسين طنطاوى، ولحنها محمود الشريف، فيما غناها عبدالمطلب عن طريق الصدفة، فقد جاءت موافقته عليها بسبب حاجته إلى الحصول على أجره فى الأغنية، والذى بلغ 6 جنيهات، فى حين تكلف إنتاجها 20 جنيهًا مصريًّا.

كلمات الشاعر حسين طنطاوي، ولحنها محمود الشريف، بينما قام بغنائها المطرب الراحل محمد عبدالمطلب، ويعد أبرز كوبليه في كلمات أغنية رمضان جانا، هو «رمضان جانا وفرحنا به، بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا، أهلا رمضان، رمضان جانا».



أهو جه يا ولاد



تأتي أغنية «أهو جه يا ولاد» على رأس الأغاني الرمضانية المفضلة، فهي من كلمات نبيلة قنديل، وتلحين علي إسماعيل، وغناء الثلاثي وفاء مصطفى، صفاء يوسف، سناء الباروني.