الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل شاب لسرقة «توك توك» فى أبو النمرس

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب لسرقة الـ"توك توك" الخاص به فى الجيزة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بأبوالنمرس لسرقة التوك توك الخاص به فى أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة فى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين. 

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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