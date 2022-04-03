يجعل كلامنا | حلاوة البدايات .. الحلقات الأولي نموذجا

- الكبير 6 .. الحلقة الاولي كانت بها كوميديا لكنها أقل من توقعاتي، ربنا لأني أعتبر المسلسل ايقونة الضحك، وربما بسبب التطويل في شخصية أنتيم الكبير ، لكن بصفة عامة مكي مازال قادرا على صناعة الكوميديا بشخصيتي الكبير وجوني وننتظر حزلقوم وابنه .. اما هجرس فأعتقد انه باقي له كام ايفيه ويتعمل له تمثال .. اما بيومي فؤاد فمن الواضح انه كان فاضي وقرا السيناريو وهنشوف الدكتور ربيع بتاع زمان.

- اعظم ما في الحلقات الأولي كانت الاهداءات التى ظهرت تباعا على التيترات .. الحلقة الاولي من (الكبير6 ) اهداء الي سمير غانم، و (في بيتنا ريبوت 2) صناع العمل كتبوا الاهداء لدلال عبد العزيز .. أما في الاختيار 3 صناع العمل أهدوه الي روح الكاتب الكبير وحيد حامد.. واهدي صناع (احلام سعيدة) المسلسل لروح سامي العدل .. اما

(سوتس بالعربي) فكان الاهداء الي روح الاستاذ رجائي عطية.

- المداح: صناع المسلسل في أول حلقتين عايزين يقولوا للمشاهدين احنا عاملين مسلسل رعب وفيه عفاريت

المداح: موت هادي خفاجة في الحلقة الاولي رحم المشاهدين من النسخة الرجالي من نسرين طافش .. قدر ولطف

- الاختيار3 .. كيف امتلك ياسر جلال تون الصوت والاداء الذي ظهر به في المسلسل الذي حجز لنفسه المساحة الأهم والأكبر في المشاهدة حتى أصبح أحد علامات الدراما المصرية .. في الحقيقة الكاستنج في المسلسل رائع واختيارات الممثلين موفقة للغاية عن نفسي اندهشت من أداء خالد الصاوي الذي قدم شخصية خيرت الشاطر بشكل يجعل الشاطر نفسه يسأل نفسه هو كان عايش معايا ولا مطبق ع التسجيلات، نفس النظرة وحركة العين الحائرة التى تبحث غنيمة ، وعن مكسب خفي، نفس الأداء الذي يكشف عن صراعه المكتوم مع محمود عزت، أما صبري فواز فحتى الان ده الطبيعي لم يعتمد فقط على الشكل لكنه دخل الي الشخصية .. فواز سيكون تحت نيران الميليشيات الالكترونية للاخوان لفترة ليست بالقليلة .. عموما ستبقي جملة (وأقلنا مين تاني ) التى قالها وهو يسأل مدير مكتبه بعد أن وقع قرار اقالة المشير طنطاوي جملة محورية لطبيعة الشخصية التى كانت تجلس على كرسي الحكم وكيف كان يدار قصر الرئاسة وقتها ..

- الاختيار3.. جميعنا مدين بالشكر لاستخبارات جماعة الاخوان التى كانت تقاريرها سبب في اختيار وزير الدفاع، ومدينون للظروف التى جعلت مرسي استبن لخيرت الشاطر، ومدينون لمن كان يقظا يتحرك في الظل ليحمي الدولة، في وقت نامت فيه عقول الكثيرين.



- الاختيار 3 .. تسجيل خيرت الشاطر وتخطيطهم ضد مقرات الأمن الوطني من الواضح أنه لن يكون الاخير في التسجيلات التى ستعرض في المسلسل لذا سيكون الصياح على السوشيال ميديا أكبر من كل مرة.

- العائدون والاختيار3 ينتميان الي مشروع وطني واحد الفارق بينهما ان أحدهما يتحدث عن واقع عشناه والاخر يرصد مستقبل دخلنا فيه بالفعل.

- فاتن أمل حربي اتطلقت في أول 10 دقايق من الحلقة الاولي بعد ما جوزها حدفها بالشاكوش في الدقيقة الاولي .. ده لو ماسكين ستوب ووتش للنكد ماكانش جه بالسرعة دي.



- توبة .. يحتاج عمرو سعد لمن يهمس في أذنه ان طريقة أحمد العوضي في رصد الكلام ربما تصنع كوميكس لكنها لا تصنع مسلسلا، وان وطريقة الشحات مبروك في ابراز العضلات انتهت مع افلام المقاولات، وأنه ممثل جيد جدا لا ينبغي أن يراهن الا على ما يقدمه من تمثيل لا ما ينحته من جسده .. وعن نفسي لم افهم سر حالة الهيام المبالغ فيها بتوبة من كل نساء المجرة .. بالمناسبة المسلسل الذي يفترض أن كل احداثه في بورسعيد مافيهوش حاجة تدل على بورسعيد لا ديكوراته ولا شخصياته ولا تفاصيله .

- المشوار .. الحلقة الاولي محمد رمضان ظهر فيها كممثل، نتمني أن ينتصر الممثل على النجم لنشاهد عملا جيدا.

- المشوار .. رمضان يقدم شخصية (ماهر ) الذي ظهر في الحلقة الاولي وسط أكوام الملح كعامل في شركة المكس للملاحظات وسط تلال الملح التى يبدو ان ماهر وزوجته ورد ( دينا الشربيني ) يختفيان داخلها و يخفيان سرا .. عموما حتى الآن الملح اخفي السر لكنه لم يتمكن من إخفاء ال ( هوليوود سمايل) بالمناسبة اسنان محمد رمضان ظهرت أكثر بياضا من الملح.



- القاهرة والناس .. حتى الان لا أعرف سر الجملة التى تكتبها القناة على اعلاناتها في الشوارع ونسمعها في الفواصل عن أنها أجرأ قناة في رمضان .. لم أفهم الموضوع خاصة وأن خريطة برامجها تبدأ في الثالثة والنصف عصرا ب(نشرة أخبار الفراخ ) وتنتهي بمسلسل (بيت الشدة) في منتصف الليل مرورا ببرامج (الدكتور والناس الحلوة) و(مي شو) والعباقرة نسخة العائلات.



- شغل عالي .. علاقة الحب بين فيفي عبده وبيومي فؤاد هي استنساخ لنفس العلاقة التى تم تقديمها بين عزمي واشجان .. المشكلة ان هناك أفورة في المشاعر بين "سلمونتي " و"مباهج " تجعلني أشعر أن بيومي كان بياخد فوار بعد كل مشهد.

- دايما عامر .. مصطفي شعبان دمه خفيف والمسلسل سيعيش طويلا بسبب طبيعة المرحلة العمرية التى يخاطبها .. عالم مدارس الانترناشونال والتدريس أمي بالتفاصيل والمواقف غير المستهلكة في الدراما المصرية.. أضف لكل هذا وجود عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ونضال شافعي وصلاح عبد الله..كل اسم يمكنه أن يصنع مسلسل كوميدي.

- دنيا تانية ..لولا المشهد اياه الذي أحدث ضجة ما كانش حد أخد باله من المسلسل أصلا