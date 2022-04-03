الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: تناول الأطعمة المصنعة ليلِا يسبب أضرارًا لمرضى السكرى

تناول الأطعمة المصنعة
تناول الأطعمة المصنعة

أفاد علماء فى جامعة "هاربين" فى الصين بأن تناول الأطعمة المصنعة فى أوقات معينة، خاصة فى فترة الليل، يشكل أضرارا كبيرة على مرضى السكرى.
فقد وجد العلماء أن تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والمعالجة ليلا قد يساعد مرضى السكرى على العيش لفترة أطول، وفق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى عدد إبريل من دورية "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" الطبية .. هذا، وتشمل الأغذية المصنعة، الأطعمة التى يتم تعليبها، أو تجميدها، أو تعبئتها، أو تغيير تركيبتها الغذائية بواسطة الحفظ أو التحضير بطرق صناعية.
وفى الدراسة الحالية، قام العلماء بتحليل بيانات نحو 4,642 شخص مصاب بداء السكرى مدرجين فى "المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية" لتحديد مخاطر وفاتهم من أمراض القلب .. ووجدوا أن الأشخاص المصابين بالسكرى الذين تناولوا البطاطس أو الخضار النشوية في الصباح، والحبوب الكاملة في فترة ما بعد الظهر، والخضروات الداكنة مثل الخضر والبروكلي والحليب في المساء كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب.
كما ارتبطت عادات النظام الغذائى الصحى بتحسين فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لدى مرضى السكرى، حيث إن أولئك الذين تناولوا الكثير من اللحوم المصنعة في المساء كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب.
واقترح الفريق البحثى أن أوقات الوجبات يجب أن تتماشى مع الساعة البيولوجية - وهي عملية داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والإستيقاظ وتتكرر كل 24 ساعة .. كما يمكن تحسين النتائج الصحية لمرضى السكر إذا تم تناول أطعمة معينة في أوقات مختلفة من اليوم.

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