الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد الحلقة الأولى من «المشوار».. ما هي مخاطر العمل في مناجم الملح؟

صورة من المسلسل
صورة من المسلسل

انطلق ماراثون المسلسلات الرمضاني أمس السبت، وكعادة كل عام تصدر مسلسل النجم محمد رمضان بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل المشوار ، مواقع البحث الاجتماعي، بسبب دوره بالمسلسل حيث يعمل بأحد جبال الملح بالإسكندرية.

 

تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل المشوار

 

وخطفت جبال الملح التي ظهرت في  الحلقة الاولى من مسلسل المشوار التي يعمل بها "ماهر" والذي يقوم بدوره النجم محمد رمضان، تسأل البعض عن خطورة التعرض للملح، وهل يعاني عمال مناجم الملح من الأمراض أم لا.  

 

ارتفاع ضغط الدم خطر يهدد عمال مناجم الملح:

 

أكد الأطباء بموقع "ncbi" الطبي، أن خطر ارتفاع ضغط الدم يهدد عمال الملح الذين يعملون بمصانع طحن الملح ومناجمه التي تكتظ بجبال من الملح.

وأشار الباحثون، خلال دراسة نشرها موقع "نيتشر" الطبي، إلى أن العمال الذين يعملون بمصانع طحن الملح يستنشقون جزيئاته المتطايرة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع صوديوم البلازما، والذي بدوره قد يزيد من ضغط الدم وخطر ارتفاع ضغط الدم.

 

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مواعيد عرض مسلسل المشوار لـ محمد رمضان على dmc في السباق الرمضاني

 

وكان متوسط ​​ضغط الدم الانقباضي للعمال أعلى بكثير من ضغط الدم للإنسان الطبيعي، حيث تمت مراقبة تسعة عشر عاملاً بمناجم الملح أثناء استخدامهم لأقنعة الوجه والنظارات لمدة ستة أيام. 

يضر بصحة القلب والأوعية الدموية

كما يمكن أن يؤدي التعرض الزائد للملح في جسم عمال المناجم إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب عندما يكون النظام الغذائي عالي الصوديوم مصحوبًا بنظام غذائي منخفض البوتاسيوم.

قصة مسلسل المشوار

وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي مثير، حول شاب يتم اتهامه بسرقة قطعة أثار وهو ما يتسبب فى دخوله السجن، ومع تتابع الأحداث يحاول رمضان إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة، وتتكشف الأمور مع تتابع الأحداث، وظهر رمضان في برومو العمل وهو يمسك شنطة سفر، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ما بداخلها.

ويظهر النجم محمد رمضان خلال الأحداث في دور ماهر عاشور وهو سائق تاكسي، بينما تقدم دينا الشربيني شخصية ورد وهي خادمة تعمل في المنازل، ويقدم بيومي فؤاد شخصية محامي، ويقوم أحمد كمال بدور رجل أعمال يتاجر في الآثار.

محمد رمضان ضغط الدم دينا الشربيني النجم محمد رمضان المشوار مسلسلات رمضان الحلقة الاولى من مسلسل المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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