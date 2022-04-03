خلال لقائه بالمحافظ.. القنصل الليبى بالإسكندرية يشيد بالدور القيادى لمصر بالمنطقة العربية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد صالح الساعدي القنصل العام لدولة ليبيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، خاصة بعد توليه عماده السلك القنصلي بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بقنصل دولة ليبيا مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الشريف على العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين مصر وليبيا عبر السنين، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الليبية بالإسكندرية.

من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالدور القيادي التي تقوم به مصر في المنطقة العربية وأنها كانت دائمًا داعمًا لليبيا في كل أزماتها.



وأشار إلى حب المواطن الليبي لمدينة الإسكندرية، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد الجالية الليبية في الإسكندرية.