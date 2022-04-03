سقوط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات سفرهم إلى الخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، من الإيقاع بواحد من أعتى النصابين والمُحتالين؛ وهو عاطل له معلومات جنائية في سجلات وزارة الداخلية، تبين اتخاذه من النصب والاحتيال دربًا ونشاطًا إجراميًا غير مشروع يُدر عليه الأموال، ويوقع بضحاياه من راغبي السفر للعمل في الخارج، ويتحصل منهم على المال نظير فرص عمل وهمية، وتبين كذلك احتيال ونصب المتهم عبر تمكنه من وسائل التكنولوجيا وعبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتطبيق المحادثات الشهير «واتس آب».

البداية كانت بتلقي اللواء، محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء، عمرو عبدالرازق، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بشأن قيام أحد الأشخاص، وهوَّ شخص عاطل وله معلومات جنائية، مُقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم في الخارج عبر صفحات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتبين استعانة المتهم بالتكنولوجيا الحديثة والإيقاع بضحاياه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق المحادثات الشهير «واتس آب»، وأنه قد تمكن من استدراج ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات السفر إلى الخارج والعمل هناك، فيما تبين اتساع دائرة النشاط الإجرامي للمتهم لتصل إلى عدة محافظات في أنحاء متفرقة من الجمهورية، وذلك وفقًا للبلاغات التي تقدم بها عدد من الضحايا بمحاضر رسمية في نطاق عدد من مديريات الأمن بأنحاء محافظات الجمهورية، وبلغ عدد الوقائع المُرتكبة من قِبل المتهم بنفس الأسلوب الإجرامى 10 وقائع مُحرر بشأنها محاضر في نطاق مديريات أمن «أسيوط - الغربية - المنيا - أسوان - الدقهلية - الشرقية»، وأنه قد أوهم ضحاياه جميعًا بقدرته على توفير فرص عمل لهم في الخارج نظير مبالغ مالية متفاوتة من ضحية لآخر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بنطاق مركز شرطة الزقازيق، فيما عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم من قِبل الجهات المعنية في مديرية أمن الشرقية تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب المتهم تلك الوقائع المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المُشار واحتياله على المجني عليهم من ضحاياه بقصد النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارها بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.