محافظ أسيوط ومسئولو التكتلات الاقتصادية يبحثون نتائج الحوار المجتمعى

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية بالمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط، وذلك لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعي بمركزي أبنوب والبداري.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والدكتورة هبة البهيدي، مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أحمد كحلة، منسق تنمية التكتلات الاقتصادية الزراعية، والدكتور صبري الشامي، استشاري التكتلات والتنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويحيى زكريا، مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العريضة لخطط العمل بشأن تكتل النباتات الطبية والعطرية والزراعات البستانية (الرمان)، كما تم استعراض الإجراءات والدراسات الجارية والتي تم تنفيذها بهذه المناطق، فضلاً عن مناقشة مقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات ومحاور الخطة.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة وفقًا للاعتبارات المختلفة للبرنامج.

كما استعرض أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج الخطوات الخاصة بتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ثم الوصول إلى خطة التطوير لكل تكتل ضمن التخطيط التشاركي، وذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لكافة الأطراف المشاركة في اللقاء من خلال التعريف بالمشروعات ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والمساهمة في بناء الثقة بين أعضاء التكتل للمضي قدمًا في استكمال مسيرة التخطيط لتنمية كيانات وأعضاء التكتل اقتصاديًا واجتماعيًا وفتح الحوار المجتمعي والمناقشة فيما يخص القضايا التي تواجه نمو التكتلات بالمشاركة بين الكيانات المكونة للتكتل والجهات الحكومية والتنفيذية المعنية داخل المحافظة والاتفاق على طبيعة العمل في المرحلة المقبلة.

وأوضح المحافظ، أهمية النزول إلى أرض الواقع والبدء الفوري في تنفيذ تلك المشاريع خاصة مع إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم، والذي يعد نمط ومنهجية عمل المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أنه تم تنظيم ورش عمل وجلسات الحوار المجتمعي لتكتل النباتات العطرية والطبية "الريحان والشمر" وتكتلات النباتات البستانية "الرمان" بمركزي أبنوب والبداري بحضور جميع الجهات في إطار تشاركي للتخطيط، تمت خلالها مناقشة الموقف التفصيلي للتكتل متضمنًا مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل والتعرف على توجهات السوق المحلية والدولية للمنتجات التي تخرج من كلا التكتلين.