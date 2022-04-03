خدام «يسوع السجين» يجتمعون في الكلية بالإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي

اجتمع مسؤولو وخدام يسوع السجين من جميع الطوائف المسيحية، بالكلية بالإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

بدأ الاجتماع بكلمة من الأستاذ علاء إسحق، مسؤول خدمة أخوية سجون مصر، رحب فيها بالحضور، بمشاركة الأخ روي موصلي، مسؤول أخوية سجون الشرق الأوسط.

تلا ذلك، الصلاة الافتتاحية من الأب يوحنا سعد، أعقبها تأمل مع الأب بولس نصيف، مسؤول المرشدية الكاثوليكية لخدمة السجون، الذي تحدث حول سفر أعمال الرسل، الإصحاح الثاني عشر.

تضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، ثم تأمل وخبرة حياتية مع الأب باخوميوس سمير، عن الخدمة بسجن الفيوم، بالإضافة إلى عرض بعض الخبرات المختلفة من خدام خدمة يسوع السجين، المشاركين من محافظات سوهاج، المنيا، الفيوم، الجيزة، القاهرة، ومن طوائف مختلفة، كما شارك أيضًا بعض النزلاء بخدمة يسوع السجين بعد الإفراج عنهم.

وأعطى الأب يوحنا سعد كلمة حول "خدمة يسوع السجين بالقاهرة"، من خلال زيارة بعض السجون، وخدمة أسر المسجونين من قبل الخدام.

وفي الختام، قدم الأخ روي موصلي كلمة بعنوان "الأخوية العالمية وتاريخها في مصر والأحلام والتطلعات المستقبلية"، ثم انتهى اللقاء بالصلاة الختامية مع الأب بولس نصيف.