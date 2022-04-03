الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محي الدين: مصر تبذل أقصى جهدها لإيجاد التمويلات اللازمة للتنمية الاقتصادية

الدكتور محمود محيى
الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ورائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها لإيجاد التمويلات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن قمة المناخ المزمع استضافتها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل تعد فرصة لاتخاذ خطوات فعالة.

وأضاف محى الدين، خلال كلمته بجلسة نقاشية نظمها معهد التخطيط القومى بحضور وزيرتى التخطيط والبيئة والخبير الدولي جيفري ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الحديث عن تغيرات المناخ والاستثمارات الخضراء والبعد البيئي لا ينبغى أن يكون بمعزل عما تعانيه بعض الدول من فقر مدقع وعدم مساواة بين الجنسين، ومساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأشار إلى أن حزمة الـ 100 مليار دولار المقدمة من الدول المتقدمة في 2009 للنامية لمواجهة آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2020، لم تصل بشكل حقيقي، إذ تشير بعض التقارير إلى وصول حجم التمويلات المقدمة إلى نحو 80 مليار دولار لكن في الواقع أن تلك العملية الحسابية تتم بشكل يحمل في طياته قدر من المجاملة وفي أفضل التقديرات فهذه الخطمة لم يصل منها سوى 60%، وهو ما يتطلب نظام إدارة ومحاسبة ومتابعة جيد.

وتابع: "لا نستطيع أن نلقى اللوم على جائحة كورونا أو أزمة حرب روسيا في عرقلة مسيرة دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بما فيها البعد البيئى، وضمان جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، والتى تتعلق بالاستقرار السياسي وسهولة الوصول للأسواق والقدرة على تعزيز المهارات الفنية وأيضا استقرار العملة". 

صندوق النقد مصر التنمية المستدامة تمويل الاقتصاد الأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضًا مالية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«الوزراء»: مد تعاقدات المشروعات الجارية وإلغاء غرامات التأخير شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل