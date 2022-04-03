الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان تخطط لتوسيع دعم الوقود للحد من تكاليف الطاقة

الطاقة
الطاقة

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط لتوسيع برنامج دعم البنزين وأنواع الوقود الأخرى، ضمن إجراءات لتخفيف تكاليف الطاقة المرتفعة.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن الإجراء يأتي في إطار حزمة إغاثة جديدة أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بتنفيذها بحلول نهاية أبريل لتخفيف الضربة الاقتصادية التي تلقتها طوكيو جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.

وأعرب هاجيودا في برنامج حواري إذاعي، عن قلق حكومته من أن ضعف العملة اليابانية الين علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وسط الأزمة الروسية الأوكرانيا، قد يكون له تأثير سلبي على الأعمال والحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف أن وزارته تعتزم توسيع خطة الدعم لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، عن طريق خفض السعر الأساسي ورفع سقف السداد أو الجمع بين مخطط الدعم ورفع تجميد البنود الخاصة بتطبيق الضرائب.

وأكد هاجيودا أن اليابان لن تخرج من مشروعي النفط والغاز سخالين -1 وسخالين -2 في روسيا، إلا أن الدولة فقيرة الموارد ستهدف إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية لتتماشى مع حلفائها في مجموعة السبع.

يذكر أن اليابان نفذت برنامج دعم مؤقت في يناير الماضي للتخفيف من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى بعد أن أدى نقص الإمدادات العالمية إلى زيادة أسعار النفط، حيث تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في هذا الارتفاع.

اليابان تكاليف الطاقة الطاقة

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وائل لطفي

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