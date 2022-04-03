الاستعلام عن صحة 8 مصابين فى انقلاب أتوبيس

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة 8 مصابين في حادث انقلاب أتوبيس أعلى طريق العين السخنة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق العين السخنة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة، وتتواجد الخدمات الأمنية بالمكان للاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.