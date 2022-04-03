«طعنة النهاية».. تطور جديد في قضية «الجار» بعين شمس

تواصل نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما وطعنه بسلاح أبيض، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس توفى إثر إصابته ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتي أودت بحياته.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.