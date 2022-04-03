الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل قتل حارس عقار أثناء استغاثة سيدة بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل حارس عقار بسلاح أبيض "مطواه" أثناء الإمساك به عقب استغاثة إحدى السيدات بالعقار أثناء التعدي عليها وابتزازها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة حارس عقار بدائرة القسم، وبها جرح طعنى بالصدر وبجواره سلاح أبيض "سكين" وما قررته المدعوة ربة منزل، مقيمة بالعقار محل البلاغ، بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها وباستبيانها الأمر إكتشفت وجود جثة المتوفي ملقاة على الأرض.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء قيامه بمهاجمة إحدى السيدات بالعقار وابتزازها قامت باستدعاء المجنى عليه ولدى محاولة الأخير الإمساك به قام المتهم بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة قيادته، وبسؤال السيدة المشار إليها أيدت ما جاء بأقوال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ربة منزل كمين بيان منزل حبس مدير عقار الإسكندرية

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