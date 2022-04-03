الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرياض» السعودية: المملكة نجحت في تحقيق تراجع كبير في إصابات كورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أكدت صحيفة “الرياض” السعودية أن المملكة نجحت في تحقيق تراجع كبير في إصابات فيروس كورونا؛ ما ساهم في إزالة الكثير من الإجراءات الاحترازية التي كان معمولاً بها في مواجهة المرض، وبالتالي التخفيف من حركة المواطنين وتنقلاتهم وسفرهم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "كلمات حانية" - أن الجهود المضنية والتعامل المثالي والسريع لمؤسسات الدولة مجتمعة - طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، مع المرض، قبل وأثناء وبعد وصوله إلى أراضي المملكة - ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها قبل ظهور جائحة كورونا، مضيفة أن خادم الحرمين الشريفين وجه الشكر إلى كل العاملين في قطاعات الدولة، الذين يتفانون في خدمة وطنهم.

وأشارت إلى اعتزاز المملكة بمبادئها وقيمها التي تأسست عليها، وفي مقدمتها خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وحرص القيادة على خدمة المواطن وحمايته من الأمراض والأوبئة.

الرياض إصابات كورونا

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