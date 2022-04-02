الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الإعلاميين» تجهز مرصدها الإعلامى لمتابعة برامج رمضان 2022

طارق سعدة
طارق سعدة

انتهت نقابة الاعلاميين من استعداداتها برئاسة الدكتور طارق سعدة، لموسم برامج شهر رمضان، والتي دأبت النقابة على متابعتها سنوياً، لرصد إيجابيات وأخطاء مقدميها.

وقالت النقابة في بيان لها: عكفت النقابة على تجهيز مرصدها الإعلامي للعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة البرامج على مختلف الشاشات، حيث يعمل المرصد على فترتين؛ إحداهما قبل الإفطار والأخرى مسائية بعد الإفطار وحتى الساعات الأولى من الصباح".

وشدد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على ضرورة التزام كافة الإعلاميين من مقدمي البرامج الرمضانية بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وعدم الوقوع في أخطاء جسيمة قد تُعرض مرتكبيها للجزاء.

وأكد “سعدة” أن النقابة استعدت لشهر رمضان من خلال رفع كفاءة المرصد الإعلامي وخصوصًا فيما يتعلق بالبرامج الرمضانية كالبرامج الدينية والثقافية والفنية والحوارية، حيث يقوم المرصد بمتابعة تلك البرامج وما يرد بها وإبلاغ مجلس النقابة أولاً بأول بكل التفاصيل.

فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وجرى إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ«زنا المحارم».

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار "تحايلت" وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

شهر رمضان نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسلسل

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