السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاختيار 3.. استخبارات إخوانية ترشح «السيسي» وزيرا للدفاع خلفا لـ طنطاوي

الاختيار 3
الاختيار 3

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار3» اليوم، تفاصيل خروج الشعب على حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو وكيف خطط القياديين الإخوانيين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي لأخونة جهاز الشرطة المصرية وتفكيكه من خلال ميليشيات مُسلحة.

وظهر اجتماع داخل مكتب الإرشاد بين خيرت الشاطر، مُخططًا لتقديم أبناء الإخوان في كلية الشرطة والحربية، وبعد عشرات السنين يتم حدوث تغيير فوري وجذري، لافتا إلى أن تغيير القيادات العسكرية لن يجد قبولا في الشارع إلا من خلال مخطط كبير.

وأوضح الاجتماع، أن المشير طنطاوي يمثل خطرًا، وأنه في حالة إقالة المشير طنطاوي يتولى الفريق عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع.

وكشف اجتماع الإخوان بقيادة خيرت الشاطر أن جهاز الاستخبارات الخاص بالإخوان أفاد أن الأنسب لهم «السيسي» لخلافة المشير محمد طنطاوي، إذ وصفوه بـ«رجل متدين ويواظب على الصلاة، وزوجته محجبة».

الاختيار 3

"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA.

عبد الفتاح السيسي خيرت الشاطر عبدالفتاح السيسي جهاز الاستخبارات محمد طنطاوي كريم عبدالعزيز كلية الشرطة الحلقة الأولى من مسلسل الأختيار الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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