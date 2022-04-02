السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عسل عسل» و «مذكرات طفل معمر»..أعمال كتبها الشاعر شوقى حجاب فى رمضان

شوقى حجاب
شوقى حجاب

قال الشاعر والمخرج الكبير شوقي حجاب، إن أبرز أعماله التي قام بتأليفها وإخراجها خلال شهر رمضان هي مسلسل "عسل عسل"  للاطفال عام 1995 من إنتاج شركة صوت القاهرة بميزانية تصل الى ثلاثة ملايين جنيه مصري، وهو عبارة عن مسلسل تضمن مجموعة ماسكات للاطفال فى سنة 1995.

مسلسل مذكرات طفل معمر 2005 - عزت ابو عوف - نهال عنبر- سحر رامي - WebRip بجودة عالية - :: EgyStars ::

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نهال عنبر، ولقاء الخميسي، والموسيقي عمار الشريعي، والفنان عزت أبو عوف، وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة منفصلة حول طفل مشاغب ومتمرد، وأحلامه عريضة، ومتفوق لكنه يختلق المشاكل، ويضع الجميع في مقالب ومواقف متناقضة، وهو ما يسعى المسلسل من خلاله لتقديم المثل والقدوة للطفل.

عمل ثاني لشوقى حجاب عام 2005.. “مذكرات طفل معمر”

وأضاف "حجاب" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن له مسلسل آخر أخرجه فى شهر رمضان عام 2005 يحمل أسم "مذكرات طفل معمر"، و يذاع الان على قناة العائلة . 

شوقي حجاب شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات. 

على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

ابتكر شوقى حجاب العديد من شخصيات العرائس للأطفال والتى لاقت نجاحا كبيرا، منها شخصية «أرنوب» وهو قفاز أصفر مصنوع من التريكو وله أذنان ويجسد شخصية الأرنب كثير الأسئلة، فهو يسأل الناس من حوله ببراءة شديدة ويتكلم بصوت الفنان «طلعت عطية، ثم قدم شخصية «دبدوب»، وغيرها من الشخصيات.

عسل عسل شوقي حجاب مذكرات طفل معمر أرنوب دبدوب

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