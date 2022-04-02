«زنا المحارم» يمنع مسلسل ليلى علوي من عرض رمضان: ما القصة؟

تصدر مسلسل «دنيا تانية» مواقع التواصل الاجتماعى بعد وقف عرضه ليتصدّر محركات البحث (جوجل) عقب قرار منع الحلقة الأولى منه فى أول يوم رمضان.

قرار الأعلى لتنظيم الإعلام

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية، لعدم حصوله على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، مؤكدًا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

ونبّه المجلس على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

أضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة؛ حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

بيان فريق المسلسل

بناءً عليه، أصدر فريق المسلسل بيانًا صحفيًا جاء فيه: "بالغ احترامنا للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع التي لا نختلف عليها بأي حال، لكن للأسف الشديد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية بشكل غير صحيح استنادا، فقط، على نهاية الحلقة الأولى، والتى لم تكفي لمعرفة باقى أحداث المسلسل".

أضاف "الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، لذلك نرجو التريث فى اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد فى البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية. ولكم جزيل الشكر".