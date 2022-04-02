وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.. انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمطروح (فيديو)

انطلقت، مسابقة القرآن الكريم 2022، بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف مديرية أوقاف مطروح وبمشاركة 520 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم.

وقال الشيخ عماد وصال رئيس شئون القرآن بمديرية أوقاف مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبناءً على تعليمات الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح انطلقت فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمطروح بمشاركة أكثر من 500 متسابق وسيتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين في ليلة القدر.

وتابع أن فعاليات المسابقة بدأت قوية صوتًا وتجويدًا وقرآنًا بمشاركة جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن الأعمار تجاوزت الـ54 سنة "مسابقة مبشرة بالخير.. متسابقون أقوياء".

وأوضح سامي عبدالعزيز مسئول تنظيم مسابقة القرآن الكريم لعام 2022، أنه عقب الإعلان عن المسابقة تقدم 520 متسابقًا من مطروح، حيث بدأ التنافس بين المتسابقين منذ يوم 15 شعبان وتستمر المسابقة حتى 15 رمضان.

وأضاف خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم تقسيم المتسابقين إلى 6 مجموعات الأولى من 6 سنوات وحتى 10 سنوات ويتم اختبارهم في 3 أجزاء وثاني مجموعة تبدأ من 10 سنوات وحتى 12 سنة ويتم اختبارهم في ربع القرآن الكريم والمجموعة الثالثة تبدأ من 12 سنة وحتى 15 سنة ويتم اختبارهم في نصف القرآن.

وأشار إلى أن المجموعة الرابعة تبدأ من 15 سنة وحتى 18 سنة ويتم اختبارهم في ثلاثة أرباع القرآن والمجموعة الخامسة تبدأ من 18 عامًا ويتم اختبارهم في القرآن كاملًا والمجموعة السادسة تضم من لم تنطبق عليهم شروط السن في حفظ القرآن الكريم تشجيعًا لمشاركة جميع أبناء مطروح.

وأكد على أنه تمت مراعاة اختيار مكان مميز لإقامة المسابقة، حيث تم انطلاقها من أمام كورنيش مدينة مرسى مطروح لإعطاء المتسابقين حالة من الاسترخاء حتى لا يكون المتسابق في حالة من الضغط. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.. انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمطروح (فيديو)





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