السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد يبحث مع رئيسة حكومته ووزير خارجية بلاده تطورات الأوضاع في البلاد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطن في هذا الشهر الفضيل، فضلا عن تطبيق القانون على المضاربين الذين يسعون من خلال احتكارهم لعدد من المواد لا فقط لتحقيق ربح تجاري غير مشروع ولكن أيضا لأغراض صارت معلومة من قبل الجميع.


وشدد رئيس الجمهورية على أن مقاومة المضاربة يجب أن تستهدف كبار المحتكرين في المقام الأول لا أن تتم المراقبة كما يحصل بين الحين والآخر على صغار التجار دون المساس بمن يسعى إلى تجويع التونسيين.


وتطرق اللقاء أيضا إلى علاقات تونس السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول والمنظمات، فضلا عن استعراض التحضيرات الجارية بالتنسيق مع الجانب الياباني لاحتضان بلادنا للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".
 

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبيّن رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها.

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد نجلاء بودن رمضان الوضع الاقتصادى الشهر الفضيل

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