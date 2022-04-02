السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية لكورونا في عدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 534 إصابة جديدة، كما تعافت 1000 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 547 ألفا و39 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1471 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 284 إصابة جديدة بإجمالي 891 ألفا و872 حالة، وشفاء 823 حالة بإجمالي 869 ألفا و315 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 وفاة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.

أشارت الوزارة إلى تقديم 18 ألفا و830 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و543 ألفا و498 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتماثل 570 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و320 ألفا و126 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و170 حالة، والشفاء إلى مليونين و283 ألفا و537 حالة.

وأشارت الوزارة إلى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عددهم 3 آلاف و175 شخصا، بإجمالي 10 ملايين و366 ألفا و597 شخصا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

خالد الكمار لـ«الدستور»: موسيقى «الاختيار 3» مختلفة عن الجزءين الأول والثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية