ضبط عقاقير فاسدة بـ13 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عقاقير منتهية الصلاحية بقيمة 13 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط "3 أشخاص يعملون بإحدى الشركات لصناعات الأدوية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة" حال قيامهم بتفريغ حمولة مكملات غذائية وفيتامينات منتهية الصلاحية خاصة بالأطفال والسيدات الحوامل من إحدى السيارات "ثلاجة" قيادة أحدهم تابعة للشركة محل عملهم داخل مخزنين كائنين بمحل الضبط.. وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تفتيش المخزنين المشار إليهما وتم العثور على "202٫885 ألف عبوة لعقاقير مختلفةـ 80 جركن – 7 تانك وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المختصة"، حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ "13مليون جنيه".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى عقب وضع استيكرات عليها بتواريخ تصنيع وصلاحية جديدة على خلاف الحقيقة ، لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح "مالك الشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل".

جار تقنين الإجراءات لضبط الأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية.