السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبل سفرها لروسيا..

شكري يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة في أوكرانيا

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الاجتماع

شارك وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وزير الخارجية خلال الاجتماع

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة شكري في الاجتماع جاءت عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك استعدادا لجولة مرتقبة يقوم بها الوزراء إلى كل من روسيا وبولندا.

وزير الخارجية خلال الاجتماع

في وقت سابق، تلقى شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، وبحثا مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية في ظل العملية العسكرية الروسية هناك.

وزير الخارجية خلال الاجتماع

وخلال المكالمة، التي جرت في 24 مارس الجاري، أطلع وزير الخارجية الأوكراني، شكري، على مستجدات الأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، وكذلك، مسار المفاوضات.

وزير الخارجية سامح شكري أوكرانيا روسيا بولندا وزير الخارجية الأوكراني

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