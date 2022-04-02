لو فاتك التريند| موعد الإفطار الأكثر بحثًا ومسلسل مصطفى شعبان الأبرز

في الثاني من إبريل، يتزامن مع الأول من رمضان 1443، وكل الموضوعات التي تستحوذ على محركات البحث المختلفة سواء في جوجل تريندز أو تويتر تريتدز على صلة بهذا الموضوع إليكم أبرز موضوعات "التريند" الصباحية في نشرة "قبل أن يفوتك التريند".

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان.. ومواقيت الصلاة

السؤال عن موعد الصلوات هو الأبرز ولا سيما المغرب لاقترانه بالإفطار، ويجيب موقع "الدستور" عن ذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1443 يوافق اليوم السبت 2 أبريل الجاري، وذلك عقب استطلاع هلال شهر رمضان، وسط مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

أما عن عدد ساعات الصوم بمصر في أول أيام شهر رمضان 2022، فستكون 14 ساعة و19 دقيقة، وفقًا للإمساكية التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة حيث تزيد ساعات الصيام حتى تصل في نهاية شهر رمضان إلى 15 ساعة و 15 دقيقة حيث يؤذن المغرب في أواخر شهر رمضان المبارك الساعة 6:32 دقيقة مساء.

وإليكم مواقيت الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية:

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد آذان صلاة المغرب فى القاهرة

صلاة المغرب 6:14 م

موعد آذان صلاة المغرب فى الإسكندرية

صلاة المغرب 6:19 م

دعاء نية الصيام

كان السؤال عن هذا الدعاء من ضمن الأبرز على محركات البحث لما له من فضل في احتساب جزاء الصيام، ونزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء أمس هلال شهر رمضان المبارك وتم تأكيد أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

حيث أشارت دار الإفتاء المصرية، على أهمية دعاء نية الصيام والتي تعد من أهم الشروط والأركان المهمة لصحة الصوم.

النية تعقد من الغروب حتى الفجر

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن دعاء نية الصيام يبدأ من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر، فإن وقعت النية بعد الفجر لا تصح عند جمهور الفقهاء مشيرة إلى أن النية أحد أركان صحة الصوم الواجب، ولها أهمية كبيرة في جميع عبادات الإسلام.

حكم دعاء نية الصيام لصحة الصيام

أوضحت دار الإفتاء أنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله، مشيرة إلى أن الفتوى محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان، مشيرة إلى أن النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تثبيتها ليلاً قبل الفجر وأن يحدد الصائم صومه إذا كان فرضاً بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان.

دايمًا عامر

دايمًا عامر هو اسم مسلسل النجم مصطفى شعبان في رمضان 2022، ويحظى باهتمام كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي حتى انه اصبح تريند قبل عرضه بساعات، وفي تقرير نشره “الدستور” رصد الأسباب التي تجعل الناس يهتموا بهذا العمل في 10 نقاط وهي كالتالي.

مسلسل دايمًا عامر رمضان 2022

1- يعود النجم مصطفى شعبان إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي نجح فيها بشكل كبير خلال السنوات الماضية مثل مزاج الخير والزوجة الرابع وغيرها من الأعمال بعد تقديمه للتراجيديا خلال والأعمال الشعبية آخر عامين.

2- للنجم مصطفى شعبان قاعدة جماهيرية كبيرة وبدأ جمهوره يتفاعل مع البرومو التشويقي وبوسترات المسلسل بشكل كبير ووصل البرومو إلى ملايين المشاهدات بما يؤكد انتظار عدد كبير من الجمهور للعمل.

3- أظهر البرومو شكلا مميزا لمصر التي نحبها من خلال مجموعة من الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان والغردقة والقاهرة وبالتالي سنشاهد صورة مميزة بالإضافة للدراما الاجتماعية الكوميدية المختلفة.

4- طاقم العمل مع النجم مصطفى شعبان مميز وبه عدد كبير من نجوم الفن وخاصة الكوميديا ومنهم النجم محمد ثروت والقدير صلاح عبد الله والقدير محمد محمود والقديرة لبلبة وعدد كبير من الشباب.

5- يعود النجم مصطفى شعبان في العمل مع عدد من الصناع الذين حققوا معا نجاحًا كبيرًا من قبل ومنهم المخرج مجدي الهواري والمؤلف أحمد عبد الفتاح.

6- يناقش المسلسل قضايا اجتماعية هامة تهم الكثير من المشاهدين وأهمها قضية التعليم والعلاقة بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور وما يحدث في المدار الدولية.

7- المسلسل هو الأول من نوعه في الكتابة من خلال الكتابة التفاعلية حيث حرص طاقم العمل على مشاركة الجمهور قصصهم الحقيقية حول التعليم واستخدامها في العمل.

8- يعود النجم مصطفى شعبان إلى شاشة قناة "الحياة" التي حققت أكبر نجاحاته خلال السنوات الماضية والتي كانت فأل حسن عليه.

9 - يتواجد عدد هو الأكبر من الشباب في المسلسل ويقومون حاليًا بحملة دعائية مميزة ومختلفة للعمل الجديد.

10- يحتاج الجمهور في الوقت الحالي إلى جرعة كبيرة من الكوميدية ويقدم العمل كوميديا مختلفة ستظهر من الحلقات الأولى وهو ما ظهر في البرومو.