السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 190 طن بانجو وإبادة 550 فدان مخدرات وضبط 23 مركزًا لعلاج الإدمان

حبس
حبس

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة بؤر إجرامية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود خلال شهر، تم ضبط 6150 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 188979,689 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1422,924 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 195,698 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر وزنت 330٫245 كيلو جرامًا، كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 245 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 64,878 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 27,853 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 1,397 كيلوجرامًا.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 5,470 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 66 جرامًا.

57,046 ألف قرص لعقار الكبتاجون، 217,794 ألف قرص، 25 كيلو جرامًا لعقار الترامادول، 195,516 ألف قرص مؤثر، 29 قرص إكستاسى، 13 طابع سابكسون، 10 طوابع إل سى دى، 35 سم3 ماكستون فورت، إبادة «528 فدان، قيراط، 17 سهم»، مُنزرعة بنبات الخشخاش «الأفيون»، إبادة «27 فدان، 21 قيراط، 19سهم» مُنزرعة بنبات قنب «البانجو»، 7 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا قرابة 403 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

ونجحت الحملات في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 970 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية بؤر إجرامية مديريات الأمن مستوى الجمهورية تجار المواد المخدرة الخارجين الأسلحة النارية

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