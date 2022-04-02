صحة بني سويف إنقاذ حياة سيدة ومولودها داخل مستشفى الواسطى

نجح أطباء مستشفى الواسطى المركزي في بني سويف، اليوم السبت، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا حامل في الأسبوع 28 ومقيمة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة محولة بالإسعاف من مستشفى بني سويف الجامعي في حالة خطيرة حيث أنها تعاني من تكسير شديد في الدم وارتفاع إنزيمات الكبد ونقص شديد في الصفائح الدموية وتحتاج إلى جراحة عاجلة وعناية مركزة.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور كرم سعد مدير المستشفى بمتابعة الحالة وعمل كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم مناظرة الحالة من قبل طبيب العناية المركزة بإشراف الدكتور محمد سيد شعبان استشاري العناية المركزة بالمستشفى وتم حجزها بالعناية والتعامل معها لتهيئتها لإجراء العملية الجراحية.

وبمناظرة الحالة عن طريق الدكتور أحمد سليمان، والدكتور أحمد يحيى أخصائيين النساء والتوليد بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد زكي رئيس القسم تم اتخاذ قرار إجراء جراحة عاجلة للحالة وإنهاء الحمل بعد اتخاذ كل الاجراءات اللازمة قبل العملية من فحوصات معملية وإشاعات وتعليق 24 وحدة صفائح دموية.

حيث تم إجراء العملية بنجاح بواسطة الدكتور محمد جمعة وأحمد يحيى وتم نقل الحالة إلى العناية المركزة وهي مستقرة، وحجز الطفل المولود بحضانة المستشفى تحت إشراف الدكتور مينا عادل والدكتور محمود غانم رئيس القسم، وفريق التمريض العمليات إسراء علي، وتمريض النساء والتوليد سمر محمود، وتمريض الحضانة غادة أبو العنين، وولاء هشام، وزينب القناوى، وتمريض العناية ايمان حسن، ومروة إيهاب، وتحت إشراف رئيسة التمريض بدر محمود شمس.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة الشكر لفريق العمل بالمستشفى والأطباء والاستشارين والتمريض على جهودهم من أجل إنقاذ حياة المريضة، وذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بتقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.

