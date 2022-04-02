السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربيني تقفز من طائرة في أولى حلقات «نجوم السماء»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

خاضت النجمة دينا الشربيني، تجربة الـ"سكاي دايفينج" في منطقة سانت كاترين لتفتتح أولى حلقات برنامج "نجوم السماء"، وأكدت دينا الشربيني، أن تلك هي المرة الثالثة التي تقفز فيها من الطائرة، حيث خاضت تلك التجربة مرتين من قبل في إسبانيا.

وعن أكثر اللحظات المرعبة في السكاي دايفينج، صرّحت دينا الشربيني: "أول ما الطيارة بتفتح.. دي أكتر حاجة بخاف منها"، كما أكدت أن تلك التجربة هي الأكثر متعة بالنسبة لها، لأنها تحلّق فوق جبل سانت كاترين وقالت: "منطقة سانت كاترين مميزة جدًا، ما ينفعش الناس ييجوا ليها من برا واحنا هنا مانزورهاش".

وتنافس دينا الشربيني، هذا الموسم الرمضاني بمسلسل "المشوار" والذي يعتبر التعاون الثالث لها مع المخرج محمد ياسين، وأيضًا هو التعاون الثاني مع النجم محمد رمضان بعد فيلم "جواب اعتقال"، مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

ويُعرض مسلسل "المشوار" حصريًا على قناة "dmc" في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة 1:45 صباحًا و2:00 ظهرًا، وبجانب دينا الشربيني، يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني برنامج نجوم السما نجوم السما برامج رمضان 2022

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