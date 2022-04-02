«الإسكوا»: معدل تضخم الأسعار في لبنان بلغ 65%

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة «الإسكوا» إن معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في لبنان 128% في عام 2021 و65% في عام 2022، ويمكن أن تكون زيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق وضمان المنافسة العادلة من خلال قانون وسياسات منافسة فعالة آلية مجدية في التعامل مع أزمة التضخم في لبنان.

وأضافت «الإسكوا» أنه في بعض الحالات، قد تؤدي البنى الاحتكارية في السوق اللبنانية إلى سلوكيات انتهازية تسمح بالإفراط في تسعير المنتجات حتى مع وجود أزمة تضخم، ويمكن لارتفاع مستويات المنافسة أن يحث الشركات على الابقاء على أسعار منخفضة وتنافسية مما يساعد في السيطرة على التضخم.

وفي يونيو 2020، أبلغت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عن انتهاكات في 10% من عمليات تفتيش المتاجر ومحلات السوبرماركت. وأفادت الوزارة، في تحقيق أجرته مؤخرا في محلات السوبرماركت في بيروت فبراير 2022، بأن الاسعار لم تنخفض على نحو يتوافق مع تغير قيمة الليرة.

وقدر الميـزان التجـاري اللبناني بحوالي 28 % من إجمالي الناتـج المحلـي فـي عام 2021، أما العجـز التاريخي في تجارة السـلع فآخذ في الاتسـاع بسـبب الانخفاض الحاد في إجمالي الناتج المحلـي بالدولار الامريكي، ويسـاعد إقرار قانون المنافسـة اللبناني فـي وضـع البلد علـى الخريطة التجارية العالميـة والاقليمية ودعم جهـود لبنـان للانضمـام إلى منظمة التجارة العالمية.

وتعزز الأسـواق التنافسـية والمنظمـة تنظيمـا جيدا الانفتـاح التجاري وتزيد من درجة التنافـس العامـة للبنـان، كما تؤدي إلى تنويـع المنتجات والخدمات اللبنانيـة وتطويرهـا، وتوليـد فرصة لتعزيز تدفق الاسـتثمارات وخفض العجز التجاري.