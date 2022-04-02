السفير المصرى فى جوبا يبحث تعزيز العلاقات مع جنوب السودان

بحث السفير المصري لدى جنوب السودان، معتز مصطفى عبد القادر، مع وزير بناء السلام بجنوب السودان "ستيفين بار كول"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال بناء السلام، وكذا سبل تقديم الدعم المصري لوزارته انطلاقًا من دور الوزارة المحوري في إحلال السلام بالبلاد.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت- أن الوزير"كول" قدم من جهته الشكر للجانب المصري على الدعم المقدم، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بدعم وزارته في المهام المكلفة بها، مشيدًا بنتائج زيارته في يونيو 2021 إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية المصرية، كما أعرب عن التقدير لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعمه المستمر لوزارته.

من جهته، نوه السفير المصري بقوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم بلاده في مختلف المجالات بما فيها جهود إحلال السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة.