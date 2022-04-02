السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير المصرى فى جوبا يبحث تعزيز العلاقات مع جنوب السودان

جريدة الدستور

بحث السفير المصري لدى جنوب السودان، معتز مصطفى عبد القادر، مع وزير بناء السلام بجنوب السودان "ستيفين بار كول"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال بناء السلام، وكذا سبل تقديم الدعم المصري لوزارته انطلاقًا من دور الوزارة المحوري في إحلال السلام بالبلاد.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت- أن الوزير"كول" قدم من جهته الشكر للجانب المصري على الدعم المقدم، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بدعم وزارته في المهام المكلفة بها، مشيدًا بنتائج زيارته في يونيو 2021 إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية المصرية، كما أعرب عن التقدير لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعمه المستمر لوزارته.

من جهته، نوه السفير المصري بقوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم بلاده في مختلف المجالات بما فيها جهود إحلال السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة.

السفير المصري في جوبا جنوب السودان السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

«ارتفاع فى الحرارة ونشاط أتربة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل