محافظ الغربية يناقش جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ حملة «أنت أقوى من المخدرات»

ناقش طارق رحمي محافظ الغربية، جهود صندوق مكافحة الإدمان بالغربية، في تنفيذ حملة (أنت أقوى من المخدرات) بـ 47 قرى وتنفيذ 132 حملة لطرق الأبواب استهدفت 90 ألف مواطن إلى جانب تنفيذ 90 حملة ميدانية بالورش والمصالح الحكومية والمدارس والحضانات لعدد 43 ألف مواطن وتحويل 200 حالة لتلقى العلاج عن طريق الخط الساخن 16023، وتنظيم 79 ندوة حضرهم 30000 مواطن.

وتعرض التقرير لمحور التمكين الاقتصادي الذي أوضح تنفيذ 18 دورة لعدد 420 مستفيد وتنفيذ 48 ندوة لعدد 1346 مستفيد إلى جانب تنفيذ 943 مشروع بتكلفة 46.741 مليون جنيه وفرت 3111 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما وفر برنامج مشروعك 1486 فرصة عمل من خلال تنفيذ عدد 588 مشروع بتكلفة مالية 83.845 مليون جنيه.

وفي ذات السياق أشار التقرير إلى توفير عدد 2697 فرصة عمل وتدريب 40 سيدة على حرفة الخياطة من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب لمديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى توفير احتياجات لعدد 75 مشروع وتوفير 400 فرصة عمل من خلال الملتقى الأول للتوظيف من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على جهود المجتمع المدني في تشغيل المشاغل بقرى زفتى حيث تم تجهيز عدد (4) مشاغل بعدد 70 ماكينة بقرى نهطاى، تفهنا العزب، فرسيس وميت المخلص إلى جانب تسليم عدد 30 ماكينة كمشروع صغير لعدد 30 سيدة، وكذلك تنفيذ عدد 54 دورة تدريبية استفاد منها 2330 مستفيد وتدريب 37 موظف بالوحدات المحلية والقروية ضمن مبادرة حياة كريمة رقمية، إلى جانب مبادرة التعليم حياة والتي تتم بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر استهدفت 20 مدرسة تم خلالها تجهيز عدد (20) معمل كمبيوتر ( 100 جهاز – 20 راوتر ) وتدريب 15275 طالب وعدد 506 معلم وعدد 1023 ولى أمر.