«تعليم سوهاج» يفتتح معرض مشروعات ومخرجات التعلم للمرحلة الابتدائية

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية وضرورة تشجيع الطلاب المبتكرين والمتميزين علميا بهدف تعزيز ثقافة التعلم الذاتي لدى الطلاب بما يعود بالنفع على العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض مشروعات ومخرجات التعلم لطلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة بقصر ثقافة سوهاج بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية وعطا الميمونى مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحمود أبو اليزيد مدير إدارة ساقلته التعليمية ومديري ومعلمي المدارس الابتدائية المشاركة في المعرض.

من جانبه أوضح فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي أن المعرض يقام تحت عنوان ( اكتشف ) بهدف تنمية روح الإبداع والتعلم الذاتي واكتشاف الطلاب الموهوبين بالصفوف الأولى من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي من خلال عرض المشروعات المتميزة التي تخدم المناهج الدراسية المتطورة بمشاركة أكثر من (٤٠٠ ) مدرسة على مستوى المحافظة من إجمالي (١٠٣٥) فائزة في التصفيات النهائية للمعرض التي تم إقامتها بالإدارات التعليمية المختلفة خلال الأسابيع الماضية.

وخلال المعرض قدم طلاب وطالبات المدارس المشاركة عدد من العروض الغنائية و الفنية بجانب عرض الطلاب لمضمون وهدف النماذج التعليمية التي شاركوا بها في المعرض للفوز بأحد المراكز العشرة الأوائل على مستوى المحافظة والذين سوف يتم تصفيتهم من خلال لجان تقييم المعرض.

وفى سياق آخر، أشاد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بالدور الفعال الذى لعبته إدارة البيئة والسكان بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة لتوعية المعلمين والطلاب بأهم القضايا المجتمعية التي تؤثر بشكل فعال ومباشر على التنمية داخل مصر والتي من أهمها قضيه الزيادة السكانية وقضايا المرأة بجانب الدور الكبير الذى لعبته خلال الأعوام الماضية للتوعية بمخاطر وطرق مكافحة فيروس كورونا وحملات التطعيم الخاصة بها بمختلف الإدارات التعليمية ومدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال تكريمه للمدارس المتميزة المشاركة في المعرض السنوي للبيئة والإسكان الذى أقيم بمدرسة البطل على عثمان الابتدائية بسوهاج.