حبس 5 عاطلين بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم 275 جراما من مخدر الهيروين، و35 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر البودر، و150 جراما من مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.