«التعليم» تطلق رابط استطلاع آراء طلاب ابتدائي وإعدادي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا لاستطلاع آراء طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من هذا الاستطلاع هو قياس ميول واتجاهات الطلاب .

وقالت الوزارة إن هذا الاستطلاع يأتي إيمانا من وزارة التربية والتعليم، بأهمية المشاركة في تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.

وطالبت الوزارة، الطلاب بالمشاركة برأيهم في الاستطلاع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي : http://survey.emis.gov.eg/

ثم إدخال البريد الإلكتروني

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وانطلقت اليوم أولى امتحانات الصف الرابع الابتدائي، صباح اليوم، عن منهج شهري فبراير ومارس، حيث يؤدي مايقرب من 2.6 مليون تلميذ أول الاختبارات بأداء مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشدد قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع واضعي الأسئلة من الموجهين والمدرسين الأوائل بالإتيان بأسئلة من منهج شهري فبراير ومارس فقط.

كما قررت المديريات والإدارات التعليمية إلغاء أجازة السبت في جميع المدارس التي تحصل عليها، وذلك نظرا لجدول لامتحانات بالبدء اليوم السبت.

ووفقا للكتاب الدروي، تتكون الامتحانات في كل مادة من 15 سؤالا عَلِى أن تكون الدرجة الفعلية للامتحانات 30 درجة عَلِي تقيس الأسئلة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي فى جميع المدارس خلال شهر رمضان الكريم، المتوقع أن يبدأ فلكيا يوم 2 أبريل القادم.

بينما قررت وزارة التربية والتعليم، على استمرار حضور الطلاب فى شهر رمضان دون توقف أو انقطاع، لافتة إلى أن الدراسة بالترم الثانى مستمرة حتى مايو المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى موعد انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسى المقرر لها 7 مايو 2022.

كما شددت الوزارة، أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتى تشمل توجيه إنذار للطالب وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانوني.