السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: لم نسجل أى حالات وفاة لليوم التاسع على التوالى خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

 شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم التاسع على التوالي، وتسجيل ٨ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٨ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.
 

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٧٩ حالة، من بينها ٨ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٩٦ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة، فيما يتواجد حاليا ٦ مرضى في العناية المركزة.


كما نوهت إلى أن ٤٠ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٨ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.
 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الجزائر الحجر الصحي كورونا العناية المركزة ارقام كورونا الكورونا

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