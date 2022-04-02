السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبدالمجيد تبون يبحث مع رئيس الحكومة الإيطالية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

 بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،  مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي واقع العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيزها، وكذلك آليات تطوير العمل الحكومي.


جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها الرئيس الجزائري من رئيس الحكومة الإيطالية، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.
 

وبحسب الرئاسة الجزائرية، كان الاتصال الهاتفي فرصة لإطلاع الرئيس الجزائري بزيارة وفد يمثل شركة "إيني" الإيطالية غد الأحد للجزائر، والتي تدخل في إطار التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.


وأفاد البيان أن رئيس الوزراء الإيطالي قبل دعوة الرئيس الجزائري لزيارة الجزائر في أقرب فرصة، تعزيزا لهذا التعاون الثنائي بين البلدين.

رئيس الوزراء تعاون شركة إيني الإيطالية رئيس الحكومة الحكومة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى الرئاسة الجزائرية

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