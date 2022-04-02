عبدالمجيد تبون يبحث مع رئيس الحكومة الإيطالية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي واقع العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيزها، وكذلك آليات تطوير العمل الحكومي.



جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها الرئيس الجزائري من رئيس الحكومة الإيطالية، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.



وبحسب الرئاسة الجزائرية، كان الاتصال الهاتفي فرصة لإطلاع الرئيس الجزائري بزيارة وفد يمثل شركة "إيني" الإيطالية غد الأحد للجزائر، والتي تدخل في إطار التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.



وأفاد البيان أن رئيس الوزراء الإيطالي قبل دعوة الرئيس الجزائري لزيارة الجزائر في أقرب فرصة، تعزيزا لهذا التعاون الثنائي بين البلدين.