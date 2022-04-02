مواعيد عرض مسلسل «مكتوب عليا» للنجم أكرم حسنى على شاشة «dmc»

أعلنت قناة "dmc" عن مواعيد عرض المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" على شاشاتها في القناة العامة، وقناة الدراما، وهو المسلسل الذي يعود من خلاله النجم أكرم حسني للمنافسة الدرامية الرمضانية بموسم دراما رمضان 2022 بعد غيابه العام الماضي.

ويعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة ٦.٤٥ مساء، ثم يعاد عرضه في تمام الساعة ٢ صباحا، ويعاد في تمام الساعة ١٢.٣٠ صباحا، ويعاد مرة ثالثة في تمام الساعة ٦ صباحا، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc دراما".

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" في اطار كوميدي، حول شخصية "جلجل" مدرس موسيقى فاشل وناقم على حياته وغير راضي بمعيشته، وخلال الحلقات تحدث له العديد من المفارقات الكوميدية التي تغير مسار حياته بالكامل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.



تخوض النجمة أيتن عامر بطولة المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2022، بمشاركة النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، وعدد أخر من النجوم.‏



وكشفت أيتن، في تصريحات صحفية، عن أنها تجسد شخصية "روقة" ابنة خالة أكرم حسني، والتي ‏تعشقه وتتمنى الزواج منه، مؤكدة أن الشخصية كوميدية ولكنها تحمل جزء درامي انساني، ‏خاصة أن أكرم لا يشعر بحبها تجاهه.‏



وقالت أيتن عامر إن مسلسل "مكتوب عليا" برغم كونه كوميدي؛ إلا أنه يحمل الكثير من الرسائل ‏الهامة، وابدت سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا، إضافة إلى ‏المخرج المبدع خالد الحلفاوي.



اكدت أيتن أن أحداث المسلسل مليئة بالكوميديا الراقية والمواقف الجاذبة للجمهور، وقالت: ‏‏"سيشاهد الجمهور مبارزة كوميدية بين أبطال العمل في كافة المشاهد والحلقات"، واشارت أن ‏كواليس التصوير كانت مميزة جدا ويحيطها الحب والضحك طوال الوقت، خاصة أن كل الفنانين ‏المشاركين في العمل يتمتعوا بخفة ظل كبيرة في الطبيعي، وهو ما اضفى على أجواء التصوير ‏روح خفيفة بين جميع أفراد العمل، وساهم في التطوير طوال الوقت لخروج المسلسل في أفضل ‏صورة، وتمنت أيتن أن يلقى العمل نجاح كبير ومردود جماهيري خلال وسم دراما رمضان.