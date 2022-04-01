السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يطرح كليب أغنية «السر»

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب، كليب أغنية "السر" التي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.
وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة، وحرص على أن تعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وتُطرح الأغنية الليلة أيضًا عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا.
وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية  "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها أمس.

النجم الكبير عمرو دياب عمرو دياب السر الحملة الدعائية هيئة البريد المصري رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

«المتحدة» تكشف خريطة شهر رمضان.. ومفاجآت بالقنوات

أول تغريدة لمحمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال.. ماذا قال؟

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة