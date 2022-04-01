عمرو دياب يطرح كليب أغنية «السر»

طرح الفنان عمرو دياب، كليب أغنية "السر" التي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة، وحرص على أن تعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وتُطرح الأغنية الليلة أيضًا عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا.

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها أمس.