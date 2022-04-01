السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع توزيع قوافل وصل الخير الخاصة بمؤسسة «حياة كريمة»

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع توزيع وصل الخير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال توزيع صناديق الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسة «حياة كريمة»، في إطار قوافل «وصل الخير»، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، حيث أنه من المستهدف التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بأحياء شرق ووسط عن طريق عدد من فرق عمل المؤسسة.

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جاء ذلك بحضور منسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.


وقدم محافظ الإسكندرية بإسمه وبإسم مواطني الإسكندرية بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى دعم ورعاية أهالينا البسطاء من الأسر الأولى بالرعاية لمد مظلة الحماية الاجتماعية إليهم في جميع محافظات الجمهورية.

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وأكد «الشريف» على الاستعدادات المكثفة بالتنسيق بين المجتمع المدني والجهات المعنية لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

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وثمّن جميع المبادرات التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف علي الأسر الأولى بالرعاية ودعم الأهالي بالمحافظة.

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وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاثنين،  قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع  حلول شهر رمضان المعظم، وفي ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.

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100 ألف كرتونة لمحافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان

واستهدفت الدفعة الأولى من التوزيع على 4 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية على نطاق المحافظة، وذلك من ضمن 100 ألف كرتونة للمحافظة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم، مضيفًا أن الكرتونة تشمل جميع الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية. 

الإسكندرية حياة كريمه قوافل وصل الخير الأسر الأولى بالرعاية

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وائل لطفي

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