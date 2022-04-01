بي لمباس تنظم لقاء بعنوان «بانوراما العهد القديم» في مقر الأنبا مارتيروس

ينظم مركز بي لمباس للدراسات القبطية، برئاسة الأسقف الدكتور الأنبا مارتيروس، محاضرة بعنوان بانوراما العهد القديم.

ويحاضر الدكتور عادل فوزي، اليوم الجمعة 1 أبريل، بمقر نيافة الأنبا مارتيروس بالعذراء مهمشة.

وقال الأنبا مارتيروس، إن جوانب دراسات الكتاب المقدس عديدة ومن زوايا مختلفة بعضها تاريخية وأثرية وكوزمولجية ولغوية وفسيولوجية وجغرافية وتقاليد مرتبطة، ما أجمل دراسات الكتاب المقدس كلمة الله.

وكان قد قدم الأنبا مارتيروس التعزيات الكاملة لحضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني في نياحة القمص برسوم زاخر كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة القصيرين الزاوية الحمراء.

وتابع: «بعد فترة طويلة مع المرض، وقد أمضى حياته الكهنوتية بتعب وكد كثير، مقدما نفسه نموزجا ومثال صالح أمام الشعب، وتميز بالحكمة ورجاحة العقل، وعلاقاته الطيبة مع المسؤولين وأهل الحي، فقد كان محبوبا من الجميع، وقد عمل على تعمير كنيسته روحيا ومعماريا منذ عام 2003م يسعى جاهدا مع إخوته الكهنة وأبنائه وبحب الشعب، ليكمل عمل الرب في توسعة الكنيسة، والنهوض بشعبه روحيا واجتماعيا، بعد أن رتب ونظم الخدمة وبني وعمر كنيسة الله، وسعي للنهوض بها».

وأضاف: «حقق كثير من أهدافه الرعوية، وتمجد الله كثيرا علي يديه، وحقق أمانيه الروحية في الخدمة، وصارت الكنيسة مصدرًا للإشعاع الروحي والخدمي، لقد كرس حياته منذ أن نال نعمة الكهنوت لخدمة هذه الكنيسة، في تفان وحب غزير، محتفظا بحرارة الروح القدس العاملة فيه، ودافعا بأبنائه في الطريق الروحي لأجل خلاص أنفسهم، محتملا آلام الخدمة في فرح شديد وهو مؤيدا بروح الله، نقدم التعزيات لـ الآباء الكهنة إخوته بالكنيسة وبمنطقة شرق السكة الحديد، والخدام والخادمات وشعبه المبارك وكل المحبين، نياحا لروحه الطاهرة في فردوس النعيم مواضع القديسين والأبرار».