يعالج الانتفاخ ويحسن الهضم.. فوائد مذهلة للزنجبيل في رمضان

يعتبر الزنجبيل من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، فهو قادر على المساعدة في تخفيف الغثيان والألم وتحسين أمراض الجهاز التنفسي وتقليل انتفاخ البطن، الأمر الذي يجعله من المشروبات المفيدة خلال شهر رمضان بعد الإفطار.

ووفقًا لما ذكره موقع "organicfacts" الطبي، يساعد الزنجبيل على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة وزيادة الشهية، كما أنه مفيد أيضًا للتخفيف من السمنة وتسكين الآلام المرتبطة باضطرابات الدورة الشهرية.

ويمكن أن تستهلك بأشكال عديدة، طازجة، مجففة ومسحوقة، فهو عنصر شائع في المأكولات الآسيوية حيث يتم استخدامه لبناء النكهات في الكاري والتتبيلات والشوربات.

تعود معظم الفوائد المستمدة من الزنجبيل إلى وجود مكون نشط يسمى "جينجيرول" وفقًا لـ USDA FoodData Central، فهي غنية أيضًا بالكربوهيدرات والألياف الغذائية والبروتين، ومن حيث المعادن فهو يحتوي على الصوديوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك .

الفوائد الصحية للزنجبيل خلال شهر الصيام:

في حين أن الاستخدامات التقليدية للزنجبيل من أجل صحة أفضل عديدة، حيث يستخدم منذ فترة طويلة كإجراء وقائي محتمل لدوار الحركة ودوار البحر.

كما كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrition Journal أن الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان أثناء الحمل، ولكن لم يُنظر إليه على أنه فعال في علاج مشاكل القيء، بسبب امتصاصه السريع وتنظيمه لوظائف الجسم يعالج الغثيان لدى الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية.

يستخدم الزنجبيل في العديد من البلدان الآسيوية ضد البرد والأنفلونزا، حيث وجدت دراسة أن الزنجبيل الطازج يظهر خصائص محتملة مضادة للفيروسات ضد التهابات الجهاز التنفسي، حيث يمكن استخدامه على شكل شاي للتخفيف من التهاب الحلق والسعال.

كما أنه يستخدم بشكل متكرر كفاتح للشهية، بالإضافة إلى أنه يعمل بشكل جيد كمادة طاردة للريح وبالتالي يساعد في علاج انتفاخ البطن.

وأوضح الأطباء، أن الزنجبيل يمنع حدوث القرحة التي تتميز بشكل عام بالنزيف والتهيج الحاد في المعدة، فإنه فعال جدًا في تثبيط نمو بكتيريا الملوية البوابية، والتي تسبب التقرح، بالإضافة إلى أنه يقلل من آلام التهاب المفاصل، فمن المعروف أن الزنجبيل يعزز صحة العظام ويخفف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل.