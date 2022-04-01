أهالى «القبارى» بالإسكندرية يستقبلون شهر رمضان بأجواء مبهجة (فيديو)

أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، شهدها شارع النظام بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، في تجهيزات الشارع لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تجمع الأطفال والشباب والسيدات، لتنظيف وتجميل الشارع وتشارك الجميع لكي ينافس شارعهم هذا العام في أجمل شوارع الإسكندرية في شهر رمضان.



أجرت “الدستور” بثا مباشرا من شارع النظام بمنطقة القباري ضمن جولتها لرصد مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

خيوط نور على بوابات العقارات والأشجار وجداريات برسومات كرتونية وأدعية زينت جدران المنازل التي تشارك جميع ساكنيها في تجميل وتزين الشارع الذي امتلأ بالسعادة والفرحة بشكل مختلف هذا العام.

يقول زكريا عيسى، أحد أبناء الشارع وضمن المشاركين في التجميل، إن الأهالي والشباب يحرصون كل عام على المشاركة في زينة شهر رمضان بطرق جديدة ومبتكرة، ولكن هذا العام كان مختلفا، حيث بدأنا في التخطيط لشكل مختلف يظهر عليه الشارع ومن خلال الرسومات والجداريات والفوانيس والتجميل والنظافة.

وأضاف أن شارعهم هذا العام سوف ينافس كأجمل شارع بالإسكندرية وسوف يحصل على المركز الأول بتوفيق الله ومجهود الجميع الذي تجسد في الشارع وتحويله للوحة مبهجة.



وتابع محمد السيد، أحد شباب الشارع لـ«الدستور»، أنه على مدار أكثر من اسبوعين تعاون الجميع لكي نجمل الشارع استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في ابتكارات جديدة مثل تغليف جذوع الأشجار بالخيامية وأضافة خيوط النور عليها وعلى بوابات المنازل.

ولفت إلى أن الفوانيس التي نفذت ضمن الزينة صممتها مهندسة ديكور من أبناء الشارع لتكون بشكل الفانوس القديم الذي يبحث عنه الجميع ويعيد إلينا الذكريات القديمة وخاصة للأمهات والآباء الذين يشتاقون لأجواء رمضان زمان.

وأوضح خالد الجرتلي، أحد أبناء الشارع، أن الجميع تكاتف لكي يخرج الشارع بشكل متميز وجمالي، لذلك عقب هناك فرحة كبيرة تعم المكان بين الكبير والصغير، فضلا عن سعادة الأمهات اللاتي كانا يساندون الشباب أثناء عملهم، موجهًا دعوة باسم أهالي الشارع للواء محمد الشريف لزيارة شارعهم ورؤية ما تم فيه من النظافة والتجميل والتزيين.

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