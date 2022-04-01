الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسبب أغنيتها الأخيرة.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند فى رمضان

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت أغنية النجمة شيرين عبدالوهاب لأحد البنوك، «التريند» بعد طرحها بساعات قليلة والذي يعد الأكثر انتشارًا في شهر رمضان، خاصة أنه الاعلان الأهم والأكثر رواجًا دائما في كل عام.

وتم اختيار شيرين هذا العام لتكون نجمة الإعلان باغنيتها الجديدة "يا معافر"، وظهرت بشكل بسيط دون تكلف مع كل المشاركين معها في الإعلان الذي انتشر فور طرحه بساعات قليلة ليصبح تريند على «تويتر». 

أغنية شيرين عبد الوهاب رمضان 2022
ونشرت شيرين مؤخرًا عبر خاصية الستوري مقطع من اغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة القادمة، كما نشرت عبر حسابها على «تويتر» تغريدة بكوبليه من الأغنية حيث كتبت: «ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل».
يذكر أن شيرين تصدرت الترند عدة مرات خلال الشهر الماضي منذ حفلتها الأخيرة  في الكويت و تعيش حالة كبيرة من النشاط الفني. 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب يا معافر اغنية يا معافر إعلانات رمضانت

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