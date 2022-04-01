الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هالة السعيد تشهد احتفالية تكريم الأب والأم المثاليين بـ«التخطيط»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية احتفالية الأسرة تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وعدد من قيادات الوزارة، لتكريم عدد من موظفي الوزارة والجهات التابعة الفائزين بلقب الأب المثالي والأم المثالية.
خلال الحفل عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بتلك الاحتفالية التي تحرص الوزارة على إقامتها كل عام، مؤكدة أن مثل تلك المناسبات الإنسانية لها واقع كبير على العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم الأمور التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وتحفيز العاملين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرصها للمشاركة في احتفالية الأسرة كل عام والتواجد مع موظفي وموظفات الوزارة، موجهة الشكر لكل العاملين بالوزارة ومؤسساتها التابعة على جهودهم التي يبذلونها طوال العام.

received_559446248795428

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت عن اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان "خدمات مصر"، الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

received_548054160269965

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.

received_1375881452879900

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المركز يأتي في إطار استمرار مسيرة التطوير التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة، واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال وهو ما يحققه مركز خدمات مصر الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.

وحده تكافؤ الفرص وزارة التخطيط احتفالية الأسرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

آخر ميعاد لشهادة 18| متى ينتهى شراء شهادات 18% البنك الأهلى ومصر

سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 1 أبريل 2022

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة