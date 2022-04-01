هالة السعيد تشهد احتفالية تكريم الأب والأم المثاليين بـ«التخطيط»

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية احتفالية الأسرة تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وعدد من قيادات الوزارة، لتكريم عدد من موظفي الوزارة والجهات التابعة الفائزين بلقب الأب المثالي والأم المثالية.

خلال الحفل عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بتلك الاحتفالية التي تحرص الوزارة على إقامتها كل عام، مؤكدة أن مثل تلك المناسبات الإنسانية لها واقع كبير على العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم الأمور التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وتحفيز العاملين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرصها للمشاركة في احتفالية الأسرة كل عام والتواجد مع موظفي وموظفات الوزارة، موجهة الشكر لكل العاملين بالوزارة ومؤسساتها التابعة على جهودهم التي يبذلونها طوال العام.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت عن اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بمحافظة أسوان "خدمات مصر"، الذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المركز يأتي في إطار استمرار مسيرة التطوير التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة، واستكمالًا للتوسع في مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال وهو ما يحققه مركز خدمات مصر الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.