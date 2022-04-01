«الكلمة الطيبة والاستماع لهم».. «روشتة» للتعامل مع الأطفال الأيتام

يُحتفل، اليوم الجمعة، الأول من أبريل 2022، بيوم اليتيم، ويقدم «الدستور»، بالتزامن مع هذا الحدث، روشتة للتعامل السليم مع الأطفال الأيتام؛ حتى لا يتولد لديهم أي شعور بالحرمان أو فقد الأم أو الأب أو كليهما معًا.

عليك أن تكون شخصا متعاطفا مع اليتيم وتشعر به، ولكن لا يكون هذا الأمر مُفرطا حتى لا يسبب هذا حساسية بالنسبة له فيتحول الأمر من التعاطف للشعور بالشفقة عليه.

الكلمة الطيبة

وذلك من خلال تشجعيه طوال الوقت ودعمه، وإدخال السرور في نفسيته، وعدم تعرضه للإيذاء النفسي، ومناقشته في الأمور الشخصية والأمور العامة.

الأنشطة الاجتماعية

إدخال الطفل في الأنشطة الاجتماعية ومشاركته، لكي يكوّن صداقات ولا يشعر بالعزلة.

إرسال علبة حب للأيتام

يمكنك إرسال صندوق هدايا لطفل في مؤسسة أو في رعاية حاضنة، ويمكنك الذهاب بنفسك أو إرسال الغير بها.

شارك قصتهم

كلما كبر الطفل أصبح من الصعب العثور على عائلة تتبناه، لذا حان الوقت لبدء التحرك، يمكنك استخدام Facebook وTwitter والمدونة الخاصة بك لمشاركة قصة الطفل وصورته، يمكنك أيضًا التحدث إلى أصدقائك وعائلتك، فيمكنك من خلال هذا الأمر تقديم المساعدة بشكل غير مباشر له.

التعامل معه بقوة

تعامل معه كونه شخصا قويا وذا شخصية، واستشره خاصة في الأمور التى تتعلق به.

خصص جزءًا من وقتك له

قم بتخصيص وقت له عن طريق الخروج معه والحرص على مخالطته بالأطفال في عمره والحديث معهم وترك له مساحة من الحرية.

كن عائلة مضيفة

بعد مساعدة الطفل في العثور على أسرة، قد تشعر أنك مستعد للانخراط بشكل شخصي، أى تكون أقرب له، وهذا يتم عن طريق استضافته بعض الوقت وسط عائلتك لتجعل الطفل يشعر بأنه محبوب.