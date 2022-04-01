الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصليب الأحمر»: روسيا وأوكرانيا وافقتا على خطة للإجلاء من ماريوبول

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أكد ايوان واتسون المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على عملية للإجلاء من مدينة ماريوبول الأوكرانية لكنها غير مؤكدة اليوم.

وأشار واتسون - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - إلى أن قوافل اللجنة الدولية في طريقها إلى المدينة ولكنها لم تحصل على موافقة بأن تحمل معها مساعدات، وفي الوقت الذي نوه بأن الأطراف لم تتفق بعد على الوجهة التي سينقل إليها المدنيون.

وقال إن أعداد من سيتم إجلاؤهم من المدينة المحاصرة لم تعرف بعد، مضيفًا أن اللجنة الدولية ستعمل؛ للتأكد من توفير كل الشروط اللازمة الخاصة بالأمان على الطرق التي ستتحرك عليها القافلة نحو الوجهة بعد الاتفاق على كافة النقاط الأخرى المطلوبة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر روسيا أوكرانيا مدينة ماريوبول

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