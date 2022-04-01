فى اليوم العالمى للكذب.. تعرف على أشهر ثلاث كذبات فى التاريخ

في الأول من أبريل كل عام، يحتفل العالم بما يسمى بـ"كذبة إبريل"، ويعتبر هذا اليوم أو هذا الشهر تحديدًا هو وقت مثالي لإطلاق الكذبات البيضاء التي ما إن صدقتها حتى يفاجئك الطرف الآخر بأن ما حدث ليس أكثر من "كذبة أبريل".

ومنذ بداية التاريخ وترسيخ هذه الفكرة، وبين الكذبات العامة التي يطلقها الجميع، هناك كذبات اشتهرت في العالم نرصدها في التقرير التالي:

كذبة زراعة المكرونة:

في كثير من الأحيان يتوجه الأهل إلى أطفالهم بالسؤال الشهير، هل تزرع المكرونة أم تصنع؟، ويكمن السر وراء هذا السؤال إلى كذبة، هذه الكذبة أو الإشاعة التي أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية، عندما قالت إن الطقس هذا الشتاء مناسب جدًا لزراعة المكرونة، وأن الأشخاص الذين يقومون بزراعتها هذا العام، من الممكن أن يحصدوا محصولًا أكبر من المكرونة الإسباجيتي هذا العام.

"ازرع الإسباجيتي في علبة الصلصة".. كان هذا هو رد الشركات الكبرى عندما هاتفها الجماهير الكبيرة من بريطانيا وغيرها، للسؤال عن كيفية زراعة المكرونة بعد الخبر الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية حتى أنها أرفقته بصور لمزارعين يقومون بسحب خيوط الإسباجيتي.

كذبة بركان الألسكا:

ومن بريطانيا إلى الألسكا، حيث استيقظ سكان مدينة الألسكا على كذبة من كذبات أبريل في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ولكن هذه المرة كانت كذبة سخيفة، أثارت الرعب في نفوس جميع السكان.

حينما استيقظ السكان على نيران ودخان يصعد من فوهة جبل، فظن الجميع أن بركانًا في طريقه للانفجار وأخذ الجميع يهرول، ولكن الحقيقة كانت أن رجلًا هو من قام بذلك في إحدى صور كذبة أبريل، وتعتبر هذه الكذبة ضمن أشهر 100 كذبة في التاريخ.

خصم على الكحول سارعوا قبل نفاد الكمية:

وفي الأول من أبريل عام 1950، نشرت صحيفة مشهورة في النرويج خبرًا يفيد بأن شركة الكحول المملوكة للحكومة لديها فائض كبير في الكحول، وتحتاج إلى بيع هذا الفائض بأسرع وقت، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض سعره بواقع 75%، الأمر الذي أدى إلى تسابق عدد كبير من المواطنين للحصول على هذا العرض، ولكن اتضح أن الأمر ما هو إلا كذبة أبريل.